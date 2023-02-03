طائرة الأهلى تواصل تفوقها الزمالك وتفوز بثلاثية نظيفة

واصل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، تفوقهم على الزمالك محققين الفوز بنتيجة 3-0 على صالة ستاد القاهرة في الدور نصف النهائي ببطولة الدوري المحلي موسم 2022-2023.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 26-24 قبل أن ينتصر في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وفي الثالث بنتيجة 25-22.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز كل من، طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3/1، وسبورتنج على الطيران 3/2، وسموحة على بتروجت 3/1.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم السبت المقبل موعدا لإقامة قرعة "بلاي أوف" قبل نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2022 / 2023، وذلك بمقر الاتحاد في الثانية عشرة ظهرا.



كما يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتي حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دوري الرجال للموسم الحالي 2022 / 2023، المحتمل أن يقام نهاية أبريل المقبل، حيث يتم تحديد الموعد النهائي بناء على موعد بطولة أفريقيا للأندية.