الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طائرة الأهلى تواصل تفوقها الزمالك وتفوز بثلاثية نظيفة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

واصل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، تفوقهم على الزمالك محققين الفوز بنتيجة 3-0 على صالة ستاد القاهرة في الدور نصف النهائي ببطولة الدوري المحلي موسم 2022-2023.

 

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 26-24 قبل أن ينتصر في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وفي الثالث بنتيجة 25-22.

 

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز كل من، طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3/1، وسبورتنج على الطيران 3/2، وسموحة على بتروجت 3/1.

 

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم السبت المقبل موعدا لإقامة قرعة "بلاي أوف" قبل نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2022 / 2023، وذلك بمقر الاتحاد في الثانية عشرة ظهرا.

كما يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتي حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دوري الرجال للموسم الحالي 2022 / 2023، المحتمل أن يقام نهاية أبريل المقبل، حيث يتم تحديد الموعد النهائي بناء على موعد بطولة أفريقيا للأندية. 

الاهلى الزمالك الكرة الطائرة دوري الكرة الطائرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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