300 ألف زائر فى اليوم الثامن لمعرض القاهرة للكتاب

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته ٥٤، استقبال الآلاف من المواطنين، والزوار بشكل يومي، وشهد اليوم الخميس ٢فبراير، ثامن أيام المعرض، إقبالا كثيفا، حيث بلغ عدد زواره ٢٩٨٤٤٥ زائرا، ما يؤكد على إدراك المواطنين بأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبلغ عدد مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض منذ افتتاحه للجمهور ٢٦ يناير الماضي حتى مساء أمس، أكثر من ٩٣ ألف نسخة كتاب.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن إقبال الجمهور على المعرض بهذا الشكل، يؤكد مدى إدراكهم بأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأهمية القراءة والاطلاع، لافتا إلى أن هذا الإقبال الكبير يؤكد حيوية الوعي الثقافي لدى المصريين.

أوضح أن مبيعات الكتب التي يشهدها المعرض دليل قوي على أن الكتاب الورقي سيظل حاضرا بقوة في كل الأوقات.