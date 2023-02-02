الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

300 ألف زائر فى اليوم الثامن لمعرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته ٥٤، استقبال الآلاف من المواطنين، والزوار بشكل يومي، وشهد اليوم الخميس ٢فبراير، ثامن أيام المعرض، إقبالا كثيفا، حيث بلغ عدد زواره  ٢٩٨٤٤٥ زائرا، ما يؤكد على إدراك المواطنين بأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبلغ عدد مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض منذ افتتاحه للجمهور ٢٦ يناير الماضي  حتى مساء أمس، أكثر من ٩٣ ألف نسخة كتاب.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن إقبال الجمهور على المعرض بهذا الشكل، يؤكد مدى إدراكهم بأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأهمية القراءة والاطلاع، لافتا إلى أن هذا الإقبال الكبير يؤكد حيوية الوعي الثقافي لدى المصريين.

أوضح أن مبيعات الكتب التي يشهدها المعرض دليل قوي على أن الكتاب الورقي سيظل حاضرا بقوة في كل الأوقات.

ئيس عبد الفتاح السيسي ئيس مجلس الوزراء أحمد بهي الدين إقبالا كثيفا الهيئة المصرية الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية العامة للكتاب

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