بحضور الوزير.. رئيس «شباب النواب» يبكي خلال توقيع «ومضات من حياتي»

وقع الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كتابه الأول: «ومضات من حياتي - من برلمان الشباب الي مجلس النواب »، في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتابة، أدارها المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور.

عرفانا بدور والدته.. رئيس شباب النواب يدخل في نوبة بكاء خلال توقيع ومضات من حياتي

وتطرق الكاتب للاسباب التي دفعته لكتابة هذا الكتاب الذي اراد من خلاله نقل التجربة للعديد من الشباب المصري وأكد انه كتب بابا في مدخل الكتاب تحت عنوان لماذا هذا الكتاب قال فيه:"لعلها أول تجربة لي أتحدث فيها عن نفسي وأسرد بعضًا من تفاصيل حياتي فدائمًا ما أتجنب الخوض في ذلك، لا لشيء.. لكني تعلمت أن الشمس تدل على النهار، وأنه مازال أمامي طريق طويل بإذن الله من العمل والاجتهاد، بعده فقط أستطيع أن أجلس كي أستريح وأبدأ في سرد تفاصيل ما مضى من حياتي.

وأشار إلى أنه أصدر كتابه حبًّا في شباب مصر صدقًا وبناءً على رغبة أصدقائي والمقربين مني أحببت أن ألقي ضوءًا على جزء من حياتي لأخبرهم ببساطة أن الوصول إلى الهدف لا يتوقف على الواسطة أو المحسوبية، بالطبع لا ننكر أن هناك بعض الظواهر السلبية في المجتمعات الانسانية.

وتابع “نتأمل الوضع الراهن في مجتمعنا، ونمعن النظر في حال الكثير من المشاهير في كل المجالات، فلو تتبعت سيرتهم ستجد أن ظروفك قد تكون افضل من الكثيرين منهم، وبدايتك تبدو أيسر وأسهل من بداياتهم المتعثرة، لكنهم بادروا وسعوا وتغلبوا على العوائق، ولم يدب اليأس أبدًا في نفوسهم.. سعوا وتعثروا وقاموا ينفضون عن اكتافهم تراب العثرات صححوا أخطاءهم ونهضوا ليكملوا طريق النجاح مرة أخرى، إنها الإرادة والصبر والعمل الجاد في الطريق الصحيح وقبلها توفيق الله وبذا ستصل حتمًا لكل ما تحلم به وتتمناه".

ودخل رئيس لجنة الشباب خلال عرض الكتاب في نوبة بكاء شديدة عندما تذكر والدته التي وافتها المنية وكيف تحملت مشقة تربيته، وكانت حريصة علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه .

من جانبه اشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكتاب ومضات من حياتي مؤكدا انه يعكس نموذج شاب مجد ومجتهد، لافتا الي انه يدعم ذلك الكتاب خاصة ان الكاتب ركز علي تجربته ببرلمان الشباب الذي تتبناه الوزارة وهو امر مهم لنا ارتباط الشباب بالنواب.

وأوضح وزير الشباب أن ذلك الاصدار بمثابة منهجية للشباب المصري، لافتا الي أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب دورها تكاملي مع الوزارة للوصول الي المستهدف الوطني.

من جانبه أشاد المهندس اشرف ممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب بكتاب ومضات من حياتي، مؤكدًا انه يعلم مدي رحلة كفاح الدكتور محمود حسين ، وما تم عرضه في الكتاب اقل بكثير من قصة نجاحه فهو نموذج محترم للشباب المصري الذي لديه اصرار علي النجاح .

واضاف ان اسلوب الكتابة التي تضمنها الكتاب تستحق التحية والاحترام لافتا الي ان الدكتور محمود حسين بارا بأهله ويقول لجنة الشباب بحكمة كبيرة .

بينما أشاد كلا من المستشار احمد مناع أمين عام مجلس النواب والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية بالكتاب الذي اصدره الدكتور محمود حسين .

يتضمن الكتاب ١٦٨ صفحة ويضم ملحقا وثائقيا بالصور ويتضمن عدد من الابواب منها سيرتي أم قصتي أم خطواتي الاولي للنجاح؟ لماذ هذا الكتاب ؟ نشــأتي والقراءة َو ّجهت حياتي ، والعمل الجماعي وأثره في تكوين شخصيتي وكسب العيش لا يرتبط بسن والتطوير المستمر للمهارات الشخصية ، من مقومات النجاح ، والمحنة الأولى في حياتي ومنحتها ، والعمل الجماعي والتنشئة السياسية «شباب المستقبل» والمبادرة والدأب من أسباب النجاح وما ضاع حق وراءه ُمطالِب .

كما تضمن الكتاب عدد من الابواب الاخري منها المشاركة في تنسيق بطولة كأس العالم للشباب وبرلمان الشباب وبرلمان شباب بورسعيد يتحرك على أرض الواقع وكيف أفدت اقتصاد ًّيا ومجتمعيًّا من فكرة واحدة؟ وبرلمان شباب مصر (تخطيط وعمل وتحد) ورئاسة برلمان شباب مصر، ما بعد ٢٥ يناير .

وركز الدكتور محمود حسين في الابواب الاولي علي نشأته في بورسعيد لاسرة متوسطة وكيف أثرٍ والده في صقل موهبته.

واوضح الكاتب ان كان حلم والديه هو التحاقه بكلية الطب وعندما ظهرت نتيجة الثانوية العامة كان عدم دخوله الطب محنة كبيرة ولكنه حولها لمنحه وهو ما دفعه للحصول علي الدكتوراة في الفلسفة .

وشرح محمود حسين حجم المسئولية الكبيرة التي القاها اصدقاءه في مشروع شباب المستقبل علي عاتقه عندما تم ترشيحه لرئاسة برلمان شباب بورسعيد وبعدها انتخب رئيسا لبرلمان شباب الجمهورية وهو ما فتح امامة الطريق لخوض اول تجربة حزبية في حياته وتصعيده امينا لشباب بورسعيد ثم بعد ذلك تحقيق حلمه بالوصول الي مقعد مجلس النواب بعد خوضه الانتخابات عن حزب مستقبل وطن.