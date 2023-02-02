دائرة حكى «ماما سماح» تزين ثامن أيام معرض الكتاب

واصل المجلس القومى للمرأة ثامن أيامه داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يقام بمركز مصر الدولى للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك خلال الفترة من ٢٥ يناير وحتى السادس من فبراير الجاري.

تم عقد دائرة حكى للأطفال للكاتبة سماح ابو بكر عزت فى اطار مبادرة نورة لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حضرها عدد من الأطفال بصحبة أمهاتهم حيث قصص قصيرة للاطفال لحثهم وتشجيعهم على القراءة، وتوعيتهم بأهميتها ، ومناقشة قضية تمكين الفتيات وكيفية تقديم الدعم والمساندة لهن . ، و شهدت دائرة الحكى تفاعلا كبيرا من الأطفال.

كما شهد اليوم إقبالًا كثيفًا من رواد المعرض من كافة الشرائح العمرية وخصوصا السيدات والفتيات وحرصن على اقتناء المطبوعات الخاصة بالمجلس وأبدى رواد جناح المجلس بالمرأة اعجابهم وانبهارهم بالمنتجات الخاصة بالحرف اليدوية، اضافة الى عقد ورشتين لتعليم الفتيات على حرفة عرائس قفازات اليد.

دائرة حكى «ماما سماح

دائرة حكى «ماما سماح