فلاهوفيتش يقود يوفنتوس وإيموبيلي بهجوم لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا

كشف ماسمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه لاتسيو، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

ويقود دوسان فلاهوفيتش، وفريدريكو كييزا، هجوم يوفنتوس في مباراة اليوم.

ويغيب عن يوفنتوس في مباراة اليوم كلًا من: "ليوناردو بونوتشي، كايو خورخي، بول بوجبا، أركاديوش ميليك، محمد أمي إحتاراين، داودا بيتيريس".



وجاء تشكيل يوفنتوس لمباراة لاتسيو على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو، بريمير، أليكس ساندرو.

وسط الملعب: خوان كوادرادو، نيكولو فاجيولي، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

الهجوم: دوسان فلاهوفيتش، فريدريكو كييزا.



فيما جاءت دكة بدلاء يوفنتوس على النحو الآتي: "فويتشيك تشيزيني، كارلو بينسوليو، ماتيا دي تشيليو، فريدريكو جاتي، صامويل إلينج جونيور، مويس كين، فابيو ميريتي، ماتياس سولي، دانيلي روجاني، آنخيل دي ماريا".

وسبق أن تأهل فريق فيورنتينا للدور نصف النهائي من البطولة بالفوز على تورينو، كما فاز إنتر على أتالانتا في نفس الدور بهدف دون رد، ويكمل الفائز من مباراة اليوم عقد الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا.

فيما كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق لاتسيو، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه يوفنتوس في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل لاتسيو على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: مانويل لازاري، باتريك، أليسيو رومانيولي، أدم ماروسيتش، ماتياس فيتشينو.



وسط الملعب: دانيلو كاتالدي، لويس ألبرتو، فيليبي أندرسون.

الهجوم: تشيرو إيموبيلي، ماتيا زكاني.

وتضم دكة بدلاء فريق لاتسيو كلًا من: "أدامونيس، أنطونيو، باسيتش، بيرتيني، كانسيلري، كسالي، جيلا، هيساي، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، بيدرو، بيليجريني، بروفيديل، رادو، روميرو".

ويحتل يوفنتوس المركز الـ13 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، فيما يأتي لاتسيو بالمركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 38 نقطة.