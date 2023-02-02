وفد طلابي من جامعة الإسكندرية يزور معرض القاهرة للكتاب (صور)

نظمت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، زيارة لمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ54 والذي يعقد تحت شعار «معا نقرأ نفكر نبدع»، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور وائل نبيل عبدالسلام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك في الزيارة وفد طلابي مكون من 35 طالب وطالبة من طلاب الكليات المختلفة بجامعة الاسكندرية.

بدأ الطلاب جولتهم داخل المعرض بزيارة أجنحة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، ثم قاموا بجولة حرة داخل المعرض، وقام بعض الطلاب بحضور الندوة الثقافية في القاعة الرئيسية (صلاح جاهين)، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان الأستاذ بكلية الزراعة، وإشراف شهاب محروس القائم بتيسير اعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومشرفي أدارة الأسر.