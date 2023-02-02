كهرباء جنوب القاهرة تنتهى من تركيب 70% من طلبات تركيب العدادات

كشف المهندس مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن إجمالي الطلبات المقدمة لتركيب عداد كودي بدلًا من الممارسة على المنصة الموحدة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

وقال فودة، لـ«الدستور» إن شركته تلقت 340 ألف طلب لتحويل الممارسة لتركيب عداد كودي مسبق الدفع، وتم الانتهاء من تركيب 70% من تلك الطلبات.

وأضاف فودة أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تملك رصيدًا كبيرًا من المهمات ولا يوجد أي عجز لديها ونقوم بطرح مناقصات بشكل شبه دائم؛ لتوفير الاحتياجات منعا لتقلبات السوق في ظل ارتفاع الأسعار.

ويقع نطاق عمل جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بداية من منطقة السيدة زينب حتي 15 مايو في محافظة القاهرة وكل مناطق محافظة الجيزة.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالى 6,3 مليون مشترك، منهم 4,56 مليون مشترك عدادات عادية، و1,68 مليون مشترك عدادات مسبقة الدفع، 7,44 ألف مشترك عدادات ذكية، ويبلغ عــدد قطاعات الشبكات 8 قطاعات، وعدد قطاعات التحكمات 3.

وتشارك الشركة بدور فعال فى المشروعات القومية بعدد 21 مشروعا بإجمالي 2,021 مليار جنيه بالمونوريل، القطار الكهربائى السريع، تطوير شارع الخمسين والقطامية وزهراء المعادى، توسعة الطريق الدائرى، محور ياسر رزق، تطوير بالمقطم شارع 9، تطوير شارع صالح سالم من محور جيهان السادات حتى طريق القطامية ومحور السكة الحديد شارع الجزائر، محور حسب الله الكفراوى، تطوير كورنيش المقطم، محور ترعة الزمر، محور عمرو بن العاص، تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، توسعات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، إضافة إلى توسعات الطريق الموازى لمحور 26 يوليو، نقل المياه من المصدر الشرقى إلى مستقبل مصر، تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبورواش، قاعدة غرب القاهرة، تأهيل الترع، نفق سيارات طريق الصعيد الحر، تغطية مصرف ناهيا.