الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم للأندية 2023.. وزير الرياضة يتابع التنسيقات الجارية بين اتحادي الكرة المصري والمغربي لنقل مباريات الأهلي

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

تابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التنسيقات الجارية بين كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد المغربى بشأن نقل مباريات فريق النادى الأهلى على القنوات المصرية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى تستضيفها دولة المغرب.

فى ضوء ذلك، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم مكاتبات رسمية ،اليوم الخميس، إلى الاتحاد المغربى لكرة القدم لطلب الموافقة على نقل مباريات النادى الأهلى بالبطولة بدءاً من مباراته أمام فريق "سياتل ساوندرز" الأمريكي المقرر لها بعد غد السبت، وذلك على القنوات المصرية لتيسير مشاهدة المباريات على الجمهور المصري.

ويجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفية مكثفة مع وزير الرياضة المغربى شكيب بن موسى، ورئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم فوزى لقجع؛ لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل مباريات فريق الأهلى على القنوات المصرية من خلال القنوات المغربية الحاصلة على حقوق بث المباريات.

اتحاد المصري لكرة القدم اتصالات هاتفية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المغربي لكرة القدم الجمهور المصري العالم للأندية القنوات المصرية

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