الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

الفريق أول عبدالفتاح
الفريق أول عبدالفتاح البرهان،

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، بمكتبه بالخرطوم، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق.

وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني: «أن اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل السودان اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، تطرق لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم، لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية».

وحث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطينى. كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.

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