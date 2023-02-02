الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كواليس جلسة الاستماع فى قضية كهربا بعد شكوى الزمالك

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

انتهت منذ قليل جلسة الاستماع التي عُقدت بين محمود عبدالمنعم كهربا والمحامي الخاص به أمام اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وطلب أشرف عبدالعزيز المحامي الخاص باللاعب، تقسيط الغرامة الموقعة على لاعب الأهلي بشكل رسمي بشأن الغرامة الموقعة عليه.

ومن المتوقع أن تصدر عقوبة جديدة على لاعب المارد الأحمر بعد عدم سداد الغرامة قبل موعد الجلسة.

وتم الاستماع خلال الجلسة لكافة الأطراف المعنية بالقضية، حيث طلب محامي كهربا تقسيط غرامة نجم الأهلي خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، وعدم إصدار أي عقوبة بشأن اللاعب من أجل مشاركة اللاعب مع الأهلي بشكل طبيعي، بعد تقديم كافة الأدلة من محامي اللاعب.

ولم يُصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة بشأن إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي من عدمه خلال الفترة المقبلة.

كان اللاعب قد شارك في انتصار الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي، وصنع الهدف الثالث الذي سجله بيرسي تاو.

كهربا الاهلى الزمالك الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

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