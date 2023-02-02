الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الجيزة» يتحرى عن كواليس إصابة شاب بطلق نارى فى العياط

طلق ناري
طلق ناري

شهد مركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الخميس، إصابة شاب بطلق ناري في ساقه اليسرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسماع دوي إطلاق نار أعلى الطريق الدائري الإقليمي.

وانتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين إصابة "شاب - 23 سنة" بطلق ناري بالساق اليسرى بالقرب من قرية البليدة.

ونقل المصاب إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها  للوقوف على ملابسات الحادث.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العياط الجيزة اصابة شاب طلق ناري

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وائل لطفي

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