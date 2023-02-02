غدًا.. البابا فرنسيس يصل جنوب السودان فى «رحلة حج من أجل السلام»

يصل البابا فرنسيس، غدا الجمعة، إلى جنوب السودان في "رحلة حج من أجل السلام" مرتقبة جدا في بلد متدين تمزقه نزاعات منذ سنوات.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها البابا للبلد الواقع في شرق إفريقيا ويدين غالبية سكانه بالمسيحية.

وقد استقل العام 2011 بعد نضال مسلح استمر عقودا مع السودان ذي الغالبية المسلمة.

إلا أن حصول هذا البلد الفتي على استقلاله لم يحمل معه السلام، ويصل البابا فرنسيس الجمعة، في زيارة تستمر ثلاثة أيام في بلد ينهشه العنف.

غرق جنوب السودان في حرب أهلية دامية استمرت خمس سنوات بين سلفا كير ورياك مشار أسفرت عن سقوط 380 ألف قتيل ونزوح الملايين. ويتهم جيشا الطرفين بارتكاب جرائم حرب.

في العام 2019، بعد عام على إبرام اتفاقية سلام، استقبل البابا الزعيمين في الفاتيكان.

وفي بادرة طبعت النفوس، انحنى البابا فرنسيس لتقبيل أقدام الزعيمين اللذين يتوليان السلطة راهنا في إطار حكومة وحدة وطنية يشغل فيها كير منصب الرئيس ومشار منصب نائب الرئيس.

وقال يومها: "شعبكما يطمح اليوم إلى مستقبل أفضل لا يمكن أن يتجسد إلا من خلال المصالحة والسلام".

لكن بعد أربع سنوات على ذلك يتواصل العنف الذي تغذيه النخب السياسية.

- "منعطف" مأمول -

في جنوب السودان، يأمل السكان والمجتمع الدولي أن تعطي زيارة البابا دفعًا جديدًا لعملية السلام.

يرافق البابا في زيارته جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الزعيم الروحي للكنيسة الانغليكانية وإيان غرينشيلدز المسؤول الأبرز في كنيسة اسكتلندا.

وقال الأب جيمس اويت لاتانسيو الأمين العام لمجلس كنائس جنوب السودان "آمل أن تشكل هذه الزيارة منعطفا".

وتأمل الأسرة الدولية التي تخشى انهيار العملية الانتقالية الهشة والبطيئة، أن ينجح البابا في تمرير رسالة السلام.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم في يناير، "هو في وضع فريد يمكنه من الانخراط مع قادة البلاد"؛ لكي يعرف جنوب السودان "سلامًا دائمًا".

ويفيد مراقبون أن هذه الزيارة ستسمح أيضا بتسليط الضوء على العمل الصعب الذي تبذله الكنيسة في مناطق لا تتوافر فيها أي مرافق حكومية، حيث يتعرض العاملون في المجال الإنساني لهجمات منتظمة وللقتل أحيانًا.

وستشد الزيارة الانتباه إلى الوضع في البلاد، حيث يعول تسعة ملايين شخص يشكلون ثلاثة أرباع السكان، على المساعدة الإنسانية للاستمرار.

وقال الأب لاتانسيو: "ستظهر هذه الزيارة أن كل شيء ممكن. التغيير ممكن والتحول ممكن".