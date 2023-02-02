«المحروسة للنشر»: موسوعة تاريخ الفكر المصرى أهم إصداراتنا هذا العام

كشف محمد أبومسلم، المدير التنفيذي لمركز المحروسة للنشر والتوزيع، عن أهم الإصدارات الجديدة للدار خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، مؤكدًا أن الأعمال تنوّعت بين الأدب المترجم والفكر والروايات المترجمة الحديثة والكلاسيكية.

قال أبومسلم، لـ"الدستور":"أولينا اهتمامًا خاصًا هذا العام بإصدار الموسوعة العظيمة للكاتب الراحل لويس عوض والتي جاءت بعنوان "تاريخ الفكر المصري الحديث" المكونة من 3 أجزاء، والتي عملنا عليها لمدة 3 سنوات وأعتبرها من أهم إنجازات الدار خلال المعرض، كما كان لدينا اهتمام كبير بالكتب المصورة وطرحنا منها 8 كتب كوميكس.

أضاف:"تركيزنا هذا العام كان على صنع خليط وتوازن بين الفروع، كما راهنا على الجمهور، وفعلًا كسبنا الرهان، فالجمهور هو الدافع الذي يجعلنا نواصل المسيرة في كرنفال معرض الكتاب رغم كل التخوفات من عدم المشاركة وعدم تواجد قوة شرائية، لكن هذه الأمور انتهت والمعرض هذا العام من أفضل المعارض التي شاركت فيها.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، الخميس، توافد عدد كبير على معرض الكتاب في ثامن أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض منعًا للتكدس على منافذ الدخول.