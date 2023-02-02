الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«غرفة الإسكندرية» تستضيف ورشة عمل حول تعزيز حلول إدارة الطاقة المبتكرة في مصر

الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ورشة عمل بعنوان «تعزيز حلول إدارة الطاقة المبتكرة في مصر»، وذلك في إطار مشروعي MAIA-TAQA وSOLE، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

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حاضر في الورشة الدكتور محمد السبكي، كبير خبراء الطاقة، وتم مناقشة نتائج المشروع التجريبي MAIA TAQA في سوق العامرية بالجملة، والمشروع التجريبي الوحيد في جامعة الإسكندرية، كنماذج لمحطة الطاقة الكهروضوئية وتركيب البطاريات والتقنيات المبتكرة لكفاءة الطاقة وإمكانية تكييفها وتكرارها.

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وتمت الإشارة إلى أن مشروع MAIA-TAQA يعمل على ثلاثة مشاريع تجريبية  في مصر ولبنان والأردن لإظهار الحلول المبتكرة لكفاءة الموارد للطاقة والمياه، ويدعم مشروع SOLE عمليات إعادة تأهيل الطاقة المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة للمباني العامة ويشجع التغيير السلوكي لدى الأشخاص من خلال حملة ACT GREEN.

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وفيما يخص مصر نفذت CEEBA وغرفة تجارة الإسكندرية بشكل مشترك المشروع التجريبي في العامرية بالجملة لإثبات جدوى تكامل نظام الطاقة الكهروضوئية 100 كيلو وات في الساعة ونظام النسخ الاحتياطي للبطارية التي يمكن تكرارها في العديد من المواقع الأخرى، وفي جامعة الإسكندرية تنفذ غرفة الإسكندرية نظامًا للطاقة الكهروضوئية بقدرة 150 كيلو وات في الساعة مصحوبًا بإضاءة موفرة للطاقة.

كما ناقشت الورشة القضايا القانونية والسياسية ذات الصلة باستخدام محطات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات في مصر.

الغرفة التجارية المصرية ورشه عمل الاتحاد الأوروبي غرفة تجارة الإسكندرية إدارة الطاقة المبتكرة في مصر

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