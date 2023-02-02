الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات ميراث.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدى على «سيدات» بالدقهلية

التعدي على سيدات
التعدي على سيدات بالدقهلية

فى ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بتداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن تعدى بعض الأشخاص على سيدات داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الكردى بمديرية أمن الدقهلية. 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (إحدى السيدات وابنتها) طرف ثان (نجل الأولى وشقيقه وزوجة شقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردى) تعدى كل منهم على الآخر باستخدام "عصى خشبية" كانت بحوزتهم دون حدوث إصابات لوجود خلافات بينهم حول الميراث، وبسؤالهم أيدوا ذات المضمون وأقروا برغبتهم في التراضي والتصالح فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

خلافات ميراث الدقهلية مديرية أمن الدقهلية مقطع فيديو واتس آب قسم شرطة الكردي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

بحضور وزيرة التضامن.. ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض الكتاب

ندوة طه حسين وقضايا الهوية فى معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية