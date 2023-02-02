خلافات ميراث.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدى على «سيدات» بالدقهلية

فى ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بتداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن تعدى بعض الأشخاص على سيدات داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الكردى بمديرية أمن الدقهلية.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (إحدى السيدات وابنتها) طرف ثان (نجل الأولى وشقيقه وزوجة شقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردى) تعدى كل منهم على الآخر باستخدام "عصى خشبية" كانت بحوزتهم دون حدوث إصابات لوجود خلافات بينهم حول الميراث، وبسؤالهم أيدوا ذات المضمون وأقروا برغبتهم في التراضي والتصالح فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.