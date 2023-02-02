بنك الاستثمار: ملتزمون بتقديم تمويل لدعم أمن الطاقة في أوروبا

وقّعت مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، على تمويل جديد بمبلغ قياسي لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة وتخزين وشبكات الطاقة في عام 2022، في خطوة تؤكد على التزام بنك الاتحاد الأوروبي الثابت بضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة في مرحلة يكتنفها الغموض الشديد.

وبلغ إجمالي تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع الطاقة المستدامة داخل الاتحاد الأوروبي قدرًا غير مسبوق بلغ 17.06 مليار يورو، حيث بدأ البنك في طرح حزمة مخصصة من الدعم لخطة REPowerEU الهادفة إلى إنهاء الاعتماد على واردات النفط الروسية.

في الواقع، بلغ مجموع التمويل الذي وقعت عليه مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار (البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي) خلال العام الماضي 72.5 مليار يورو، ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل استثمارات تناهز قيمتها 260 مليار يورو وأن يوفر 950,000 فرصة عمل بحلول عام 2026. وقد تم تخصيص ما يقرب من نصف القروض التي وقعها البنك الأوروبي للاستثمار في الاتحاد الأوروبي (46 %) لمشاريع في المناطق المستفيدة من سياسة التماسك للاتحاد، ما يؤكد دعم البنك للنمو المنصف والتقارب بين دول الاتحاد كافة.

وقال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير خلال إصدار النتائج السنوية للمجموعة في بروكسل:"لقد وفينا بوعودنا، وتخطينا أهدافنا، ونترجم أقوالنا إلى أفعال. إن بنك الاتحاد الأوروبي يستخدم كامل قدرته المالية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لعدوان بوتين غير المبرر ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ مستدام".

وبالفعل، قدّم البنك الأوروبي للاستثمار إغاثة فورية لأوكرانيا مباشرةً بعد اندلاع الحرب، إذ قدّم خلال العام الماضي 1.7 مليار يورو للمساعدة في تمويل الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية التي دمرها القصف الروسي في البلاد. ولا يزال البنك ملتزمًا بتكثيف أنشطته في أوكرانيا بما يتماشى مع التفويض الذي منحه قادة الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والشركاء الدوليين.

بالإضافة إلى دعم أوكرانيا، وقّع البنك الأوروبي للاستثمار في العالم على تمويل جديد بقيمة 9.1 مليار يورو عام 2022، ليصل إجمالي عمليات الذراع المختصة بالشراكات العالمية للبنك الأوروبي للاستثمار، التي تم إطلاقها قبل عام، إلى 10.8 مليار يورو.

وارتفع مجددًا التمويل الأخضر من البنك الأوروبي للاستثمار بشكل كبير ليصل إلى 36.5 مليار يورو (58% من المجموع)، ما يعني أن البنك وفى بالتزامه بتخصيص نصف موارده على الأقل للعمل المناخي والاستدامة البيئية، وذلك قبل وقت طويل من بلوغ هدفه المحدد له في عام 2025. وبشكل عام، تسير مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في دعم التمويل الأخضر بقيمة تريليون يورو خلال هذا العقد، بعد أن سبق ودعمت الاستثمارات بـ 222 مليار يورو على مدى العامين الماضيين.

وقال الرئيس هوير: "في الوقت الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة أكبر برنامج للإعانات الخضراء في التاريخ، من الضروري أن تحذو أوروبا حذوها وتواصل المسار نفسه من أجل المحافظة على سلامة كوكبنا وحماية القدرة التنافسية لاقتصاداتنا. وسيضطلع بنك الاتحاد الأوروبي بدوره في تمويل الابتكار المحلي الذي سيقودنا إلى صافي الانبعاثات الصفرية".