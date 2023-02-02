الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. انطلاق أحدث دورات الكنيسة الكاثوليكية لتنمية المهارات العاطفية

الكنيسة
الكنيسة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، عن إطلاق دورة تدريبية تحت شعار "حياتي العاطفية"، وذلك خلال يومي غدًا الجمعة والسبت بعد الغد، لتعود وتستكمل خلال يومي 17 و18 من مارس المقبل، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة.

وقالت الكنيسة، في بيان اليوم، إن الدورة التدريبية تساعد الفرد على تطوير كفائاته العاطفية والعلاقاتية، وتحليل الحب من مفهوم عميق، وإيجاب الطرق المثلى في ادارة الصعوبات التي تواجه الفرد في العلاقات العاطفية والعلاقاتية، والبحث عن معالم طريق النضج العاطفي بشكل تدريجي.

وقال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، في منشور عبر حسابه الرسمي على  “فيسبوك": إنه يبرز في التقارير التزام شعب الله في الدفاع عن الحياة الهشّة والمهدّدة في كلّ مراحلها. فعلى سبيل المثال، يظهر للكنيسة الأوكرانيّة الكاثوليكيّة، أنّ ما يلي جزء من السينودوسيّة: "وجوب دراسة ظاهرة هجرة النساء وتقديم الدعم لهنّ، من كلّ الفئات العمريّة؛ إيلاء النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، خوفًا من الفقر الماديّ ورفض العائلات الأوكرانيّة لهنّ، اهتمامًا خاصًّا؛ توفير التنشئة الثقافيّة اللازمة للنساء اللواتي قد يضطررن إلى اتخاذ خياراتٍ مسؤولة في لحظاتٍ صعبة من حياتهن، بهدف الحفاظ على حياة الأجنّة وحمايتها والحدّ من اللجوء إلى الإجهاض؛ الاهتمام بالنساء اللواتي يعانين من أزمة ما بعد الإجهاض".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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