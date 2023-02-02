«الفيروسات دائما تتحور».. «تاج الدين»: لا قلق من وضع جائحة كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس الإنفلونزا الموسمية يختلف كل عام،لأن خاصية التحور من خصائص الفيروسات، فالفيروسات دائما تتحور وليس كورونا فقط.

و أوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الوضع الحالي في مصر يشهد بعض الزيادة الطفيفة في المصابين بفيروس كورونا، ولكن لا قلق من وضع جائحة كورونا في مصر، حيث يتم الرصد بدقة شديدة بالإضافة إلى الشفافية والإعلان المستمر عن الوضع مما يسهم في حماية البلد والمواطنين من أي مشكلات.

ونوه خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية وفي ظل أزمة كورونا ظهرت عشرات المتحورات، ولكن ما يهم طبيا ووبائيا بخصوص هذه المتحورات الجديدة، هو درجة انتشارها وعدد الحالات المصابة والأعراض ووجود اختلافات بينها وبين الأعراض القديمة والمضاعفات والاستجابة للأدوية.

- تحذير المصابين بالاعتكاف في المنازل

وحذر الأشخاص المصابين أو ظهرت عليهم أعراض فيروسية مثل كورونا بأنه يجب الاعتكاف في المنزل، وارتداء الكمامة، وعدم العطس أو الكحة أمام الغير حتى لا ينقل العدوى إلى المخالطين مثل أفراد الأسرة، معلقًا: "في أثناء الدراسة، إذا ذهب طفل أو طالب جامعي وهو يعاني من الأعراض التنفسية واستقل إحدى وسائل النقل وذهب إلى الجامعة أو المدرسة فإنه سينقل العدوى لأكبر عدد من البشر، وبالتالي فإن أي مصاب بأعراض تنفسية يجب أن يبقى في المنزل 3 أو 4 أيام حتى تقل الأعراض مع إجراء الاحترازات".