الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الذرة الأوكراني بـ13150 جنيها.. أسعار الأعلاف اليوم

الأعلاف
الأعلاف

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الخميس، وبلغ سعر طن الذرة أرجنينى 13300 جنيها، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 13300 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“ 13150 جنيها، كما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي” 1750 جنيها، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2100 جنيه.

وسجل سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 15000 جنيه، فيما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 35000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%-25350 جنيه، كما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى 25800 جنيه، كما سجل سعر طن صويا فول فات “مستورد” 34000جنيه ارضه ،وسجل سعر طن صويا فول فات ”محلى” 29100 جنيه أرضه، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% “مستورد” 27700 جنيه ”أرضه”، وسجل سعر صويا هاى فات 43% ”محلي” 21900 جنيه ”أرضه”..

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%-21000جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد” 44500 جنيه، وسعر طن جيلوتين ”محلي” 43000 جنيه، وبلغ سعر كن ردة بران محلي 8700 جنيه، كنا بلغ سعر طن النخالة الخشنة 9500 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )، وسجل سعر حمل تبن 530 جنيها، وسجل سعر قيراط البرسيم 800 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادي 20500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 20400 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 20300 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ19800جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 19700جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 17100 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن علف بياض 14% بـ16700 جنيه.

الذرة الأوكراني بــ شادية جنيه والنخالة ب9500 أسعار الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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