البورصة توقف التداول على أسهم «فوديكو»

قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، إيقاف التعامل على أسهم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن إيقاف التداول لحين إرسال قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

يشار إلى أن الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو، سجلت صافي ربح بلغ 11.17 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.55 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.