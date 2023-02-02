الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين المنوفية»: 1500 مخبز لخدمة أهالي المحافظة.. وتوجيهات بالرقابة على المنشآت الغذائية

محررة الدستور مع
محررة الدستور مع وكيل وزارة التموين بالمنوفية

قال عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إن هناك عدد كبير من المخابز منتشرة بين القرى والمدن تحتاج لمراقبة دورية من مفتشي التموين ولكن هناك عائق كبير بسبب قلة المفتشين بالنظر إلى حجم المخابز الموجودة.

وأضاف عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية خلال تصريحات لـ "الدستور"، أن هناك 1500 مخبز بلدي يقدمون الخدمات للمواطنين بالمراكز ويستهلكون متوسط شهري 30 ألف طن من الدقيق وهذا رقم ضخم، ويحتاج إلى متابعة شبه دورية وهذا ما يقوم به مفتشي التموين على مدار اليوم.

وأكد عاطف الجمال، أن المفتشين التابعين لمديرية التموين يعملون طبقًا لخطة عمل للمرور على أكبر قدر ممكن من المخابز يوميًا، ويحررون العشرات من المخالفات سواء كان في المخابز أو المنشآت الغذائية المختلفة، من خلال مجهود كبير للحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المخالفات الخاصة بالمخابز معظمها بين نقص وزن، عدم مطابقة للمواصفات، نظافة.

وشدد الجمال، على أن هناك توجيهات من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمرور الدائم على المنشآت الغذائية المختلفة، والاشتراك في حملات مع كل الجهات المعنية من طب بيطري وصحة وشرطة ومحليات لأن الهدف في النهاية مصلحة المواطن.

التموين والتجارة الداخلية الجهات المعنية التجارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية التموين والتجارة ارتداء الكمامات الدكتور علي مصيلحي

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