الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأمريكية: انتحار شخص خطف مشتبها به وقتل رجلين أثناء محاصرته

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن المشتبه به في عملية خطف عنيفة في ولاية أوريغون - رجل أمضى القليل من الوقت خلف القضبان لارتكابه جريمة مماثلة في ولاية نيفادا- قتل رجلين قبل أن يحاصره الضباط ويقتل نفسه بالرصاص.

وتوفي بنيامين عوبديا فوستر، 36 عامًا، في مستشفى الثلاثاء، بعد ساعات من إطلاق النار على نفسه بينما كان مختبئًا في زحف تحت منزل في غرانتس باس. 

وفي مؤتمر صحفي في اليوم التالي ، كشف ضباط إنفاذ القانون عن تفاصيل مطاردة مكثفة لفوستر، بما في ذلك العثور على جثتي الرجلين في منطقة ريفية شمال غرانتس باس.

وقال كايل كينيدي نقيب شرطة ولاية أوريغون إن ريتشارد لي بارون جونيور ودونالد أوين جريفيث قتلا في وقت ما بين ظهر الاثنين وصباح الثلاثاء.

عاش الرجال معًا في مجتمع غير مدمج في صني فالي ويبدو أنهم لم يعرفوا فوستر، الذي قالت الشرطة إنه ترك مشهدًا مروعًا وسرق بعض ممتلكات الضحايا، بما في ذلك كلبهم.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن موضوع المطاردة تم بعد العثور على امرأة فاقدة للوعي ومقيدة وقريبة من الموت في منزل في غرانتس باس في 24 يناير. 

وتقول السلطات إن فوستر عذب المرأة ، التي ظلت في المستشفى في حالة حرجة يوم الأربعاء.

شوهد فوستر وهو يمشي مع كلب يوم الثلاثاء في غرانتس باس ، وفقا للشرطة.

واقتربت السلطات من الحي بالبنادق وعربة مصفحة واحدة على الأقل وفتشت المنزل الذي عثروا فيه على المرأة في الأسبوع السابق. 

ولم يعثر الضباط على أي شخص في البداية، لكنهم أرسلوا بعد ذلك روبوت قسم العمدة إلى مساحة الزحف ووجدوا علامات على أن فوستر كان يختبئ هناك. 

وقال رئيس شرطة جرانتس باس، وارن هنسمان، إن الكاميرا أكدت وجوده.

وتوقع الضباط اندلاع معركة بالأسلحة النارية، لكن بدلاً من ذلك أطلق فوستر النار على رأسه،  وكان الهارب قد أفلت بصعوبة من مداهمة يوم الخميس الماضي في مجتمع غير مدمج في وولف كريك.

الشرطة الأمريكية ولاية أوريغون عوبديا فوستر شمال غرانتس باس أسوشيتد برس

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