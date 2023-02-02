مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة بشأن الوضع فى العراق اليوم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الخميس، عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت البعثة، في بيان لها، أن عقد الجلسة سيتم في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، وأضافت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت أنه من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إحاطة بشأن التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أن أي "توتر" بين الولايات المتحدة وإيران، أو أي توتر بين ‏دول المنطقة سينعكس سلبًا على بلاده.‏

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده لا تحتاج إلى قوات قتالية خارجية، لكنه استدرك أن العراق بحاجة في الوقت نفسه إلى التعاون مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا ومع جميع الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب.