الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة بشأن الوضع فى العراق اليوم

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الخميس، عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت البعثة، في بيان لها، أن عقد الجلسة سيتم في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، وأضافت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت أنه من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إحاطة بشأن التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أن أي "توتر" بين الولايات المتحدة وإيران، أو أي توتر بين ‏دول المنطقة سينعكس سلبًا على بلاده.‏

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده لا تحتاج إلى قوات قتالية خارجية، لكنه استدرك أن العراق بحاجة في الوقت نفسه إلى التعاون مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا ومع جميع الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب.

العراق بعثة الأمم المتحدة في العراق الولايات المتحدة إيران محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»