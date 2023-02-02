الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 3 تعديات على أراض زراعية في «سنورس» بالفيوم

منع وإزالة ثلاث حالات
منع وإزالة ثلاث حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمركز سنورس

صرح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بأنه تم  التصدي لتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، بإجمالي مساحة 5 قراريط.

وأوضح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فقد قامت الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوى بإزالة حوائط بالبلوك الأبيض على قطعة أرض بمساحة (3) قراريط ونصف قيراط، بعزبة البصير.

كما أزالت الوحدة تعد بعزبة خلف على مساحة (1) قيراط، ومنعت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة تعد على مساحة (12) سهماً عبارة عن حفر لإنشاء أساسات، وتم رد الشئ لأصله.
وأضاف رئيس المركز أنه يستمر تنفيذ حملات غرس الأشجار المثمرة وأشجار الزينة وصيانة الإنارة بطرق وقرى المركز ،وجرى العمل بقرية نقاليفة وطريق القاهرة/الفيوم، كما تم رفع (264) طن قمامة و(8) أطنان أتربة من المدينة والقرى.

وكانت قد إنطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة برئاسة حمادة الروبي، على مدار أسبوع كامل من 1 إلى 8 فبراير الجاري.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ـ الذي انطلق اليوم ويستمر على مدار أسبوع ـ  يهدف إلى بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد 120 متدرباً ومتدربة، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.

وأشار معاون المحافظ، أن البرنامج التدريب بدأ بمحاضرة للدكتورة زينب الباهي عميد كلية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بجامعة 6 أكتوبر، وتضمنت التعريف بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وأستعرضت خلالها أهم النقاط المتعلقة بشرح أوجه الفساد، وصوره، وتعدد أشكاله، وأسبابه وكيفية العمل علي مكافحته، والذي يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق الإصلاح في المجتمع.

ولفت إلى أنه تم مناقشة العديد من تساؤلات واستفسارات المشاركين بالدورة التدريبية من مختلف المديريات والرد على استفساراتهم.

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إزالة ثلاث حالات تعد الأراضي الزراعية بمركز سنورس الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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