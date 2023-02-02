الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البشير دهب: المبادرة المصرية بادرة طيبة لتسهيل عملية الوفاق بين السودانيين

مصر والسودان
مصر والسودان

قال الإعلامي السوداني البشير دهب، إن السودان يعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن جهود مصر لتوفيق وجهات النظر بين الأطراف في السودان ليست وليدة اللحظة.

 وأوضح «دهب»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الوضع السياسي والأمني في السودان يلقي بظلاله على مصر، لذا فإن مصر تنظر للسودان من ناحية جيو سياسية، وطرحت مبادرة لحل الأزمة بين الأطراف في المختلفة في السودان، لافتًا إلى أن المبادرة المصرية بادرة طيبة للتوفيق بين السودانيين.

ونوه بأن مصر دعت الأطراف السياسية السودانية لمائدة من لحل الأزمة، لكن ما زال هناك تباين في الآراء بين الأطراف المختلفة، وهناك جهود حثيثة في سبيل توفيق الرؤى للوصول إلى حل والعبور بالسودان إلى بر الأمان.

الإعلامى السودانى البشير دهب الفريق عبدالفتاح البرهان تفاق سلام جوبا الحرية والتغيير لكتلة الديمقراطية السودان القاهرة

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