دوري القسم الثاني.. لافيينا في مهمة صعبة أمام المنيا والجونة يواجه الألومنيوم

تقام اليوم 5 مباريات في الأسبوع السادس عشر للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني حيث يلتقي لافيينا المتصدر برصيد 35 نقطة بقياد المجري جورج جاليدي مع المنيا العاشر برصيد 18 نقطة بقيادة نبيل محمود ويرفع الفريقان شعار “لا بديل عن الفوز”.

يسعى لافيينا للاحتفاظ بالقمة والمنيا في محاولة لدخول دائرة المنافسة على المركز الخامس المؤهل للمشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل.

ويستضيف بترول أسيوط الثاني برصيد 34 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق أسمنت أسيوط الحادي عشر برصيد 17 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس، ويسعى بترول أسيوط للفوز والوصول للقمة إذا تعثر لافيينا أمام المنيا في حين يسعى أسمنت أسيوط لإيقاف نزيف النقاط الذي بدأ منذ تولي جونزاليس المسئولية.

ويحل النصر للتعدين الخامس برصيد 23 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم ضيفًا على طامية الثالث عشر برصيد 14 نقطة في المباراة الأولى لرمضان رجب المدير الفني لطامية الذي تولى المسئولية خلفًا لفؤاد سلامة، ويسعى لإعادة الفريق للانتصارات من جديد.

ويستضيف الجونة الثالث برصيد 29 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو فريق الألومنيوم السادس برصيد 22 نقطة بقيادة أبو طالب العيسوي، ويسعى الجونة للفوز والاستمرار في المنافسة على القمة، في حين يسعى الأولومنيوم للعودة بنتيجة إيجابية للمنافسة على دخول المربع الذهبي.

ويحل المقاصة الرابع برصيد 26 نقطة بقيادة طارق حجاج ضيفًا على فريق ديروط الثامن برصيد 19 نقطة في مباراة يسعى خلالها المقاصة للعودة للانتصارات التي غابت عنه في آخر 4 مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع الجونة والهزيمة أمام المنيا والمدينة المنورة والألومنيوم، بينما يسعى ديروط لحصد النقاط الثلاث وتقليص الفارق مع المقاصة الى 4 نقاط والمنافسة على دخول المربع الذهبي والتأهل لدوري المحترفين.