الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تكشف موقفها من إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي

أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عن جاهزية بلاده لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في حال اتخذ الحلفاء الغربيون بالإجماع قرارًا بذلك.

وقال مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا كان هذا قرار حلف شمال الأطلسي بأكمله، فسأكون مؤيدًا لإرسال هذه الطائرات المقاتلة".

وأضاف: "تقييمي مبني على ما تقرره دول حلف شمال الأطلسي مجتمعة".

وأشار مورافيتسكي إلى أنه على الحلفاء الغربيين تنسيق أي خطوة لإرسال طائرات مقاتلة "لأن هذه حرب بالغة الخطورة وبولندا لا تشارك فيها وكذلك حلف الأطلسي"، موضحًا أن القرار يحتاج إلى "بحث استراتيجي من حلف شمال الأطلسي بأكمله".

ولم توافق الدول الغربية إلا مؤخرًا على إرسال دبابات متطورة إلى أوكرانيا، لكن كييف تلح في طلب تزويدها بطائرات "إف-16" للمساعدة في مواجهة القوات الروسية.

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