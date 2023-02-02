باحث: حزب المحافظين تسبب فى الكثير من الأزمات والتراجع للاقتصاد البريطانى

قال كايد عمر، باحث سياسي، إن من يتحكم في أمور بريطانيا حاليًا هو حزب المحافظين، وهو الذي اتخذ قرارًا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو نفسه الذي قرر مساعدة أوكرانيا بما يزيد عن 200 مليار جنيه إسترليني مما شكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.

الحكومة الحالية هي المسئولة عن الاقتصاد البريطاني

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الحالية هي المسئولة عن الاقتصاد البريطاني، والذي يعاني من أثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في أزمة طاقة وبترول وكهرباء.

وأشار إلى أن الشارع البريطاني أصبح متوجهًا ناحية التغيير ويريد أن يرى دماء وحكومة جديدة لأن حزب المحافظين ولمدة 13 عامًا تسبب في كثيرًا من الأزمات والتراجع في الاقتصاد والمواطن أصبح أكثر فقرًا، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي لا تنصف المحافظين ولا تعطي لهم أولوية وتؤكد أن حزب العمال هو المتقدم.

وأوضح أن 23 ألف مدرسة تعطلت اليوم بسبب الاضرابات عن العمل، والتي شملت العديد من القطاعات منها: التعليم والصحة والسكك الحديد و سائقي الباصات، وغيرهم والحكومة تقول إنها تريد أن تجد حلًا في حين لا توجد مفاوضات.