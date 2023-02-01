الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بنها الحر

مصرع 3 أشخاص وإصابة
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنان فى حادث بالطريق الحر شبرا بنها

لقي 3 أشخاص مصرعهم من بينهم سيدة، وأصيب 2 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي ونقل علي طريق شبرا بنها الحر، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي علي طريق بنها الحر، مما أسفر عن مصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين من بينهم سيدات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، الي مكان الواقعة.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل بطريق شبرا بنها الحر بعد البوابات اتجاه مدينة بنها، مما أسفر عن وفاة زوج وزوجة وزوج ابنتهما وإصابة ابنتهما - جميعهم من القاهرة- وكانوا في طريقهم لزيارة مسقط رأسهم بمدينة طنطا.

كما تبين إصابة سائق السيارة النقل وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفي بنها التعليمي.

وتبين أن ضحايا الحادث هم كل من رشاد هارون علي 84 سنة، وزوجته بسايم أحمد مزروع  65 سنة، وزوج ابنتهما محمد محمد نجم 59 سنة.

في حين أصيب كل من سهير رشاد هارون باشتباه كسر بالفخذ واشتباه مابعد الارتجاج، وسائق السيارة النقل ويدعى العدوي الباز محمد من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

اللواء نبيل سليم تصادم بين سيارتين شرطة النجدة شبرا بنها الحر مديرية أمن القليوبية مستشفى بنها التعليمي حادث بالطريق الحر شبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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