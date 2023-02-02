سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 2-2-2023

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الارتفاعات التي سجلها خلال الأيام الماضية، ووصل إلى ٨.٠٣ جنيه للشراء وهو ارتفاع قياسي لم يسجله الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من قبل.

وكانت أسعار العملات الأجنبية والعربية قد سجلت ارتفاعات قياسية مقابل الجنيه بعد اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه أكثر من مرة آخرها يناير الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الخميس 2-2-2023.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

• سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري: ٨.٠٣ جنيه للشراء ، و ٨.٠٥ جنيه للبيع .

• سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.00 جنيهات للشراء مقابل 8.03 جنيه للبيع.

• سعر الريال السعودي في بنك مصر : 8.00 جنيه للشراء مقابل 8.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية



• سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

• : 7.99 جنيه للشراء مقابل 8.06 جنيه للبيع.

• سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري : 7.84 جنيه للشراء مقابل 8.06 جنيه للبيع.

• سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي: 7.98 جنيه للشراء مقابل 8.06 جنيه للبيع.

• سعر الريال السعودي في بنك البركة: 7.85 جنيه للشراء مقابل 8.06 جنيه للبيع.

• سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.00 جنيه للشراء مقابل 8.06 جنيه للبيع.

• سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 7.96 جنيه للشراء مقابل 8.08 جنيه للبيع.



• سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 7.93 جنيه للشراء مقابل 8.06 جنيه للبيع.



• سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 7.95 جنيه للشراء مقابل 8.06 جنيه للبيع.

• سعر الريال السعودي في بنك سايب: 7.91 جنيه للشراء مقابل 8.06 جنيه للبيع.