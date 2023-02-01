الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«نبيل الجميل» يتخطى الـ20 مليون مشاهدة وللإيجار لم يحقق المليون الأول

نبيل الجميل
نبيل الجميل

منذ بدء إجازة منتصف العام وعرض الكثير من الأعمال السينمائية في السينمات المصرية، لنجوم كبار جاء على رأسهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي ويتغير يوم بعد الاخر في ايرادت شباك التذاكر، وتتنافس السينمات عليها حيث جاء أبرزهم «أخي فوق الشجرة، دكتور نبيل الجميل، المطاريد، شلبي، اتنين للإيجار».

نبيل الجميل أخصائي تجميل 

وتصدر فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» شباك تذاكرايرادات السينمات  محققًا 28.669,192 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد «هنيدي» شخصية دكتور تجميل يُدعى «نبيل» وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

البلدرقم الاسبوعالسنةالمبلغ
مصر2202310,888,464 ج.م
مصر320237,372,193 ج.م
مصر420233,966,434 ج.م
مصر520232,977,164 ج.م
مصر620233,464,937 ج.م
المجموع28,669,192 ج.م

فيلم شلبي 

احتل فيلم "أخي فوق الشجرة" للفنان رامز جلال  المركز الثاني في السينمات، بمبلغ 11,276,566  جنيهًا.

وتدور الأحداث حول الشاب صابر "كريم محمود عبدالعزيز"، الذي يعمل ببيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

البلدرقم الاسبوعالسنةالمبلغ
مصر320234,297,263 ج.م
مصر420232,728,246 ج.م
مصر520232,162,117 ج.م
مصر620232,088,940 ج.م
المجموع11,276,566 ج.م

أخي فوق الشجرة

احتل فيلم "أخي فوق الشجرة" للفنان رامز جلال  المركز الثالث في السينمات، بمبلغ 6,895,697 جنيهًا.

و تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يحكي قصة شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب.

البلدرقم الاسبوعالسنةالمبلغ
مصر520233,282,472 ج.م
مصر620233,613,225 ج.م
المجموع6,895,697 ج.م

فيلم المطاريد

حقق فيلم المطاريد 2,278,024 جنيهًا ليحتل المركز الرابع .

من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

البلدرقم الاسبوعالسنةالمبلغ
مصر620232,278,024 ج.م
المجموع2,278,024 ج.م

فيلم إتنين للإيجار 

تذيل فيلم "اتنين للإيجار" إلى المركز الأخير، محققًا 919,978 جنيهًا.

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف: إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.

البلدرقم الاسبوعالسنةالمبلغ
مصر62023919,978 ج.م
المجموع919,978 ج.م
أجازة منتصف العام الأعمال السينمائية السينمات المصرية أخي فوق الشجرة دكتور نبيل الجميل شلبي اتنين للإيجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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