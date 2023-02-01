«نبيل الجميل» يتخطى الـ20 مليون مشاهدة وللإيجار لم يحقق المليون الأول

منذ بدء إجازة منتصف العام وعرض الكثير من الأعمال السينمائية في السينمات المصرية، لنجوم كبار جاء على رأسهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي ويتغير يوم بعد الاخر في ايرادت شباك التذاكر، وتتنافس السينمات عليها حيث جاء أبرزهم «أخي فوق الشجرة، دكتور نبيل الجميل، المطاريد، شلبي، اتنين للإيجار».

نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتصدر فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» شباك تذاكرايرادات السينمات محققًا 28.669,192 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد «هنيدي» شخصية دكتور تجميل يُدعى «نبيل» وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 2 2023 10,888,464 ج.م مصر 3 2023 7,372,193 ج.م مصر 4 2023 3,966,434 ج.م مصر 5 2023 2,977,164 ج.م مصر 6 2023 3,464,937 ج.م المجموع 28,669,192 ج.م

فيلم شلبي

احتل فيلم "أخي فوق الشجرة" للفنان رامز جلال المركز الثاني في السينمات، بمبلغ 11,276,566 جنيهًا.

وتدور الأحداث حول الشاب صابر "كريم محمود عبدالعزيز"، الذي يعمل ببيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 3 2023 4,297,263 ج.م مصر 4 2023 2,728,246 ج.م مصر 5 2023 2,162,117 ج.م مصر 6 2023 2,088,940 ج.م المجموع 11,276,566 ج.م

أخي فوق الشجرة

احتل فيلم "أخي فوق الشجرة" للفنان رامز جلال المركز الثالث في السينمات، بمبلغ 6,895,697 جنيهًا.

و تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يحكي قصة شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 5 2023 3,282,472 ج.م مصر 6 2023 3,613,225 ج.م المجموع 6,895,697 ج.م

فيلم المطاريد

حقق فيلم المطاريد 2,278,024 جنيهًا ليحتل المركز الرابع .

من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ مصر 6 2023 2,278,024 ج.م المجموع 2,278,024 ج.م

فيلم إتنين للإيجار

تذيل فيلم "اتنين للإيجار" إلى المركز الأخير، محققًا 919,978 جنيهًا.

فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف: إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.