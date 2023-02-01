الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمل اجتماعي.. مواعيد عرض «ملك وكتابة» على فضائية CBC

المسلسل
المسلسل

كشفت قناة سي بي سي، عن مواعيد عرض ملك وكتابة التي تُعد الحكاية السادسة والأخيرة، من مسلسل في كل أسبوع حكاية، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكايات الأخيرة من المسلسل، كونه يُقدم قضايا اجتماعية تهم قطاع كبير من الجمهور.

وتأتي مواعيد عرض ملك وكتابة على قناة سي بي سي، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل الموافق 4 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حكاية ملك وكتابة، من بطولة ناهد السباعي، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، وهبة عبد الغني، ومحمد لطفى شاهين، وكريم داش. وتدور أحداثها حول رفض بعض الفتيات للزواج بسبب رعاية الأم، وكذلك إدمان المراهقين للمخدرات، من خلال الطبيبة النفسية ملك التي ترفض عرض زميلها وائل بالزواج منها، بسبب خوفها على أمها المريضة ورفضها تركها لوحدها، فيما تسعى الأم لإقناع ابنتها بالزواج.

ومسلسل في كل أسبوع حكاية، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به. يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما.

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وائل لطفي

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