الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مسئول أردني من معرض القاهرة: يجب توفير الدعم الحكومي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال سالم الدهام، مدير الدراسات والنشر ومدير مكتبة الأسرة في وزارة الثقافة الأردنية، إن صناعة النشر مرتبطة دوما بالقراءة، فالمؤشرات والإحصائيات حول نسب القراءة المتواضعة تؤثر بالسلب على صناعة النشر. 
وأوضح الدهام، خلال ندوة حول صناعة النشر بالأردن، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه النشر هو تطوير علاقة الأفراد بالقراءة، فلا يمكن أن تتطور صناعة النشر بدون ارتفاع معدلات القراءة.
وأضاف: هناك تحدي على مستوى الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة الطباعة وبالتالي تصرف القارئ عن القراءة نحو إجابة متطلبات أخرى تمثل أولوية له.
انطلاقا من هذه الأوضاع، نوه الدهام بأهمية توفير الدعم الحكومي للكتاب، كي يستطيع القارئ الوصول إلى الكتاب في ظل الأوضاع الضاغطة، موضحا أن تراجع القراءة جاء نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وتراجع الدعم الحكومي وأيضا صعوبة الوصول للكتاب في بعض الأحيان.
أشار الدهام كذلك إلى تحد آخر في صناعة النشر يتعلق بمضامين الكتب، التي يأتي أغلبها بغير تماس مع القضايا الوطنية والاجتماعية، فتكون متخصصة جدا في شكل بحث أكاديمي أو فكر مجرد لا يشكل حاجة ملحة لقطاع عريض من المواطنين.
واستطرد: لا يمكن الحديث عن الناشر وحده أو القارئ وحده، ولكن هناك المؤلف أيضا فإشكالية حقوق الملكية الفكرية ربما من أصعب المشكلات التي تحتاج إلى الضبط.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.
ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

جدير بالذكر أنه حقق  معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال الخمسة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون  زائر .

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وزارة الثقافة الأردنية سالم الدهام صناعة الكتاب الدعم الحكومي معرض الكتاب

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