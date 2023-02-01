شكري عزيز الماضي: «تيسير السبول» رائد الرواية العربية الجديدة

تحدث شكري عزيز الماضي، أستاذ النقد والنظرية الأدبية، عن الروائي الأردني تيسير السبول وجهوده الروائية التجديدية.

وأشار الماضي، في الندوة التي عقدت اليوم حول الرواية الأردنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أن السبول قدم رواية "أنت هذا اليوم" وهي روايته الوحيدة ولكنها علامة في الرواية العربية.

وتابع: السبول في روايته يقدم نمطا جديدا وخاصا ويصور أزمة من أزمات وجودنا المعاصر، كما أنها تدحض ما يقال عن ابتعاد الرواية الجديدة عن الواقع وتؤكد أن الرواية الجديدة لا يمكن أن تكون فوق الإنسان وعالمه.

وأوضح الماضي أن الرواية تكشف عن العلاقات الخفية بين الظواهر والأشياء، وتعتمد على جماليات التفكك والتجاور والتوازي والتزامن؛ إذ تتكون من ومضات سردية متنوعة وغير مترابطة، فالأحداث ليست أسبابا لبعضها البعض، ولكن التفكك هنا ينطوي على قيمة في حد ذاتها، والشكل له دلالة مهمة.

وأضاف: قد يبدو الحدث عاديا أو بلا دلالة، ولا علاقة له بهزيمة يونيه ولكن هناك خيط القمع الذي يربط كل الأحداث، والقمع يصبح سببا من أسباب هزيمة يونيو ١٩٦٧.

وقال الماضي إن الرواية بهذه الطريقة تستطيع أن توجه نقدا لامعا لكل المؤسسات في المجتمع، فكل كلمة في الرواية لها دورها ووظيفتها، كما أن الترميز يمثل عصبا في البنية السردية لهذه الرواية.

ولفت الماضي إلى أن الرواية أيضا توجه نقدا للمثقفين، وتطرح مسألة التجديد في الأدب.

وبين الناقد الأردني الكبير أن تيسير السبول يعد رائد الرواية العربية الجديدة على الصعيدين الزمني والفني، إذ قدم رواية جديدة في وقت مبكر جدا كما أنه استخدم تقنيات متقدمة مثل الميتافكشن وعمد إلى خلخلة البناء الروائي تعبيرا عن الخلل في الواقع.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.