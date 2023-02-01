موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

هدّدت روسيا إسرائيل برد عسكري انتقامي، اليوم الأربعاء، حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "يدرس هذا الأمر".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "فيما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا، نحن نقول إن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافًا مشروعة للقوات الروسية".

كما ندّدت وزارة الخارجية الروسية بالتصريحات التي وصفتها بـ"العبثية" التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، واعتبر فيها أنّ تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية لا يشكّل تصعيداً للنزاع.

وقالت: "هذا عبثي، هل يصدّق الرئيس الفرنسي فعلاً أنّ إرسال أسلحة ثقيلة وطائرات إلى نظام كييف.. لن يؤدّي إلى تصعيد للوضع؟".

أضافت زاخاروفا "ليس بإمكاني أن أصدّق أنّ هذا منطق شخص بالغ".