خالد الجندى: الصبر من أعظم العبادات التى وردت فى القرآن والسنة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصبر عبادة من أعظم العبادات التي وردت في القرآن والسنة.

عدد المرات التي ذكر فيها الصبر بالقرآن الكريم

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن ابن القيم قال إن القرآن الكريم أورد الصبر في 90 موضعًا لعظيم منزلته عند الله، فالصبر علامة التسليم، ورضا بما قسمه الله عز وجل بعد بذل الوسع والطاقة وأداء الواجب المنوط به.

وتابع، أن الصبر يكون بعد استنفاد الأسباب، أما عدم بذل الأسباب فهذا تواكل ولا علاقة له بالصبر، مؤكدًا أن المريض الذي يهمل في علاجه ويقول إنه صابر فهذا من باب الإهمال، وكذلك من لم يطور نفسه ويقول إنه صابر على الفقر، فهذا من باب الرعونة والإهمال.