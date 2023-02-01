فالنتينا قسيسية: جئنا لنؤكد أن الثقافة حق للجميع

شهدت القاعة الدولية، ضمن النشاط الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٤، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان "نماذج ريادية للعمل الثقافي في الأردن.. أمانة عمان الكبري" بحضور فالنتينا قسيسية ومركز هيا الثقافي - مؤسسة عبد الحميد شومان.

وقالت فالنتينا قسيسية إن مؤسسة عبد الحميد شومان غير ربحية ومظلة داعمة للبحث العلمي والابتكار، تعمل على بعض الفنون والأدب والابتكار.

وأشارت إلى أن المؤسسة أنشأت مكتبة عبد الحميد شومان أول مكتبة جاهزة في الأردن، متابعة: “لدينا جائزة للبحث العلمي، وصندوق لدعم المشاريع الثقافية كوننا نؤمن بأن الثقافة حق للجميع”.

يذكر أنه تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.