الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس لـ«الدستور»: انتظام حركة الملاحة ولا صحة لجنوج سفينة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حقيقة ما أثير حول تعرض إحدى السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس للجنوح.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سفينة الغاز الطبيعي المسال "جريس إيميليا" تعرضت لعطل خلال مرورها بالمجري الملاحى لقناة السويس، بالقرب من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم التعامل الفوري معها.

وأضاف رئيس الهيئة، أن حركة المجرى الملاحي تسير بشكل طبيعي وأن حركة الملاحة تعمل بكامل طاقتها، مؤكداً أن المجرى الملاحي آمن، وما يتردد حول جنوح السفينة، عارٍ تماماً عن الصحة.

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