الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منع 35 متهما بـ«تهريب أدوية سرطان» التصرف في أموالهم

أدوية
أدوية

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، منع 35 متهما من التصرف في الأموال، وذلك على خلفية اتهامه في واقعة اتهام 35 متهمًا بينهما أطباء تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلامياً بـ « تهريب أدوية السرطان».

وتبين وجود محادثات في هاتف المتهمة حنان. ع، مع زوجها، تتضمن مراسلات حول أسماء أدوية مهربة من فرنسا والاتفاق على مبالغ مالية نظير التصرف فى تلك العقاقير في مصر، ووجود محادثات تجمعها بأكثر من شخص حول أسعار الأدوية المهربة من الخارج، وتم نسخ المحادثات على أسطوانة مدمجة أرفقت بالتحقيقات.

ـ تهريب أدوية السرطان اطباء التصرف في الأموال جهات التحقيق

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