الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«رياضة النواب» تطالب وزارة الشباب بإعداد خريطة باحتياجات مديرياتها

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة معنية بأن يكون لديها خريطة باحتياجات كل مديرية على مستوى الجمهورية، للوقوف على مراكز الشباب المراد إنشاؤها أو الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن إعادة تأهيل ملعب مركز شباب الرحمانية بالنجيل بسبب سوء حالته.

وفي هذا السياق، أعلن ممثل وزارة الشباب والرياضة إدراج المعلب فى خطة التنمية المستدامة.

وناقشت لجنة الشباب بالبرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خطاب، بشأن تنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب أبوصالح التابع للوحدة المحلية دفشو – مركز كفرالدوار، حيث أشار ممثل الوزارة إلى إدراج المعلب ضمن الخطة.

كما شهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خطاب، بشأن عدم إدراج مركز شباب قرية الكنائس التابعة للوحدة المحلية بولين – مركز كفرالدوار – محافظة البحيرة.

وأشار النائب في عرض طلب الإحاطة، إلى أن هناك عشرات المشروعات المتوقفة تنتظر صدور قرارات تخصيص.

وأوصت اللجنة بمخاطبة الوزارة للوقوف على إدراج مركز الشباب سالف الذكر حال توفر أرض بديلة، خاصة أن مقدم الطلب اقترح وجود أراضٍ بديلة.

شهد الاجتماع كذلك مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب طلبة النحال، بشأن استكمال إنشاء الملعب الخماسي لمركز شباب عمر مكرم وعمر شاهين بمركز يدر – محافظة البحيرة، قائلًا: العمل متوقف منذ 4 سنوات على الرغم من انتهاء الأعمال بالكامل عدا الإنارة والتنجيل فقط.

وأكد الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، أنه تم التوصل لحل جذرى للمشكلة، ومن ثم تم إدراج الملعب فى الخطة الجديدة.

النائب محمود حسين لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب طلب الإحاطة

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منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

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