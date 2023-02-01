الإحصاء: 16.1% زيادة في إيداعات صندوق التوفير عام 2021/2022

أعلن المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير إلى 119.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 16.1%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عـام 2021/ 2022، إلى أن

قيمة المعاشات المنصرفة ارتفعت إلى حدود 114,6 مليار جنيه عـام 2021/2022 مقابل 99.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9٪.

وفيما يخص الحسابات الجارية بلغت قيمـة المبالغ المودعة 142,7 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقـابل 141.4 مليـار جنيه عام 2020/2021 بزيـادة بلغت نسبتهـا 1.0%.

بينما بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266,1 مليون جنيه عـام 2020 /2021 بزيادة بلغت نسبتها 49٪ .

كما تطرقت نتائج النشرة، إلى وحدات الخدمات البريدية حيث بلـغ عدد المكاتب البريدية 4285 مكتب عـام 2021/2022 مقــابل 4060 مكتب عـام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.5٪.

أما بالنسبة لخدمة الدفع الإلكتروني، بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 5794 وحدة عام 2021/2022 مقابل 4656 وحـدة عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24,4% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).

كانت الودائع لدى البنك المركزي قد ارتفعت لتصل إلى 7.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 مقابل 6 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

وسجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.