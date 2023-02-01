الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 16.1% زيادة في إيداعات صندوق التوفير عام 2021/2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير إلى 119.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020 /  2021  بزيادة بلغت نسبتها 16.1%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عـام 2021/ 2022، إلى أن 
 قيمة المعاشات المنصرفة ارتفعت إلى حدود 114,6 مليار جنيه عـام 2021/2022 مقابل 99.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9٪.

وفيما يخص الحسابات الجارية بلغت قيمـة المبالغ المودعة 142,7 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقـابل 141.4 مليـار جنيه عام 2020/2021 بزيـادة بلغت نسبتهـا 1.0%.

بينما بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266,1 مليون جنيه عـام 2020 /2021 بزيادة بلغت نسبتها 49٪ .

كما تطرقت نتائج النشرة، إلى وحدات الخدمات البريدية حيث بلـغ عدد المكاتب البريدية 4285 مكتب عـام 2021/2022 مقــابل 4060 مكتب عـام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.5٪.

أما بالنسبة لخدمة الدفع الإلكتروني، بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 5794 وحدة عام 2021/2022 مقابل 4656 وحـدة عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24,4% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).

كانت الودائع لدى البنك المركزي قد ارتفعت لتصل إلى 7.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 مقابل 6 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

وسجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.

الاحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صندوق التوفير المبالغ المعاشات المنصرفة الحسابات الجارية الوحدات البريدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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