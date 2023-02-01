مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم بـ«صحراوي المنيا»

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 شخصا آخرون، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالقرب من مركز ملوى بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس نقل عام بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين أعمارهم مختلفة ومن بينهم 9 من السودان، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، تنوعت الإصابات بين سحجات كدمات وجروح واشتباه كسور وارتجاج.

وأفادت التحريات الأولية، بوقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتم التحفظ علي السيارتين، ونُقلت الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.