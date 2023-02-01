الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4 مصانع لإنتاج المطهرات بدون تراخيص في القليوبية

منظفات
منظفات

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص لإنتاج المنظفات والمطهرات المنزلية، وتم التحفظ على المصانع والمضبوطات وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات يفيد ضبط 4 مصانع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 47,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، و7,7  طن و671000 عبوة مواد خام ومنتج نهائى لحفاضات أطفال قطنية ومناديل ورقية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات استثمارية ووهمية، و2 طن و5000 زجاجة مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لزجاجات بلاستيكية تستخدم فى تعبئة السوائل بدون بيانات ومعدة للتداول.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

مديرية أمن القليوبية مصانع بدون ترخيص مصانع غير مرخصة مصانع مطهرات ومنظفات ضبط 4 مصانع غير مرخصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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