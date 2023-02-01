الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بمكتبه، المهندس طارق عبدالله، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد بمطروح، مقدمًا له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد مع تمنياته له بالتوفيق. 

وأكد محافظ مطروح، تقديم كل الدعم للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، مع التأكيد على أهمية دور الأبنية التعليمية في إنشاء وصيانة مدارس المحافظة؛ لتوفير بيئة ملائمة للتعليم لطلاب مطروح والإشادة بتعاون الهيئة برئاسة اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وصيانة عدد من المشروعات التعليمية والخدمية كان آخرها افتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد بمرسى مطروح.

وأشار مدير عام الأبنية التعليمية الجديد بمطروح إلى أنه جارِ البت في إنشاء ٧ مدارس جديدة، وتم الترسية على صيانة مدرستين وفقا لخطة الدولة لتحسين مناخ التعليم وتوفير بيئة آمنة للطلاب مع تقليل الكثافات بالفصول.

المشروعات التعليمية هيئة الأبنية التعليمية تقليل الكثافات محافظ مطروح منظومة التعليم مطروح

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