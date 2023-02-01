الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالشرقية

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية بطريق الحجازية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق الحجازية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ بالفحص تبين وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد. ع"، 20 عاما.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى إلى مستشفى الحسينية والتحفظ علىه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ولحين إصدار قرارها بالدفن.

ورفعا آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

الجثمان صرحت بالدفن انقلاب دراجة بخارية مصرع

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