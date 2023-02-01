معاينة تصويرية للمتهم بقتل عامل دليفري في دمياط الجديدة

أجرت النيابة العامة بدمياط، اليوم الأربعاء، معاينة تصويرية للمتهم بقتل عامل دليفري بمدينة دمياط الجديدة.

ونجحت قوات الأمن بدمياط من ضبط تشكيل عصابي متهم بارتكاب جريمة مقتل عامل دليفري، بغرض سرقة دراجته البخارية، وذلك بعد أن كشفت التحريات اتخاذ مجموعة من الخارجين على القانون منزلا بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط مخبأ سريا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

وعلى الفور، تشكلت فرقة أمنية بمشاركة قسم شرطة الزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ لمداهمتهم، وأسفرت تلك الحملة من ضبط الجناة، فضلا عن كشف تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.