الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كم مرة ينبغى عليك غسل «البيجاما» فى الأسبوع؟

غسل البيجاما
غسل البيجاما

البيجامات ليست من فئة الملابس الداخلية ذات الاستخدام الفردي، وهى أيضا ليست مثل ملابس المناسبات التي تحاول تجنب غسلها أيضًا، إذن ما هو معدل الغسيل الأمثل لها؟

صرحت شركة Pretty You London  أن البيجامات أرض خصبة لتكاثر الجراثيم، فهى قطع الملابس الوحيدة التي نرتديها بشكل منتظم، يرتديها كثيرون باعتبارها الطبقة الوحيدة ويمكنك أن ترتديها بدون شىء ما تحتها".

قرب هذه القطع من بشرتنا وأجزاء من أجسامنا لمدة من 6 إلى 8 ساعات في الليلة تحت الفراش يجعلها أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا والجراثيم ، والسؤال: كم مرة نحتاج إلى غسل البيجامات المفضلة؟. 

في الحقيقة لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع، فإذا كنت ترتدي البيجاما للنوم، فمن المقبول ارتدائها لمدة من ثلاث إلى أربع ليالٍ قبل الحاجة إلى غسلها.

أما إذا كنت ترتدي بيجاماتك فقط بعد الاستحمام أو قبل الذهاب إلى الفراش، فقد تتمكن من ارتدائها لمدة سبعة أيام قبل الحاجة لغسلها"، أما إذا كنت ترتدي مجموعات مختلفة من البيجامات لأجزاء مختلفة من اليوم ولفترات زمنية قصيرة، فمرة واحدة في الأسبوع تكفي.

 

كيف يمكنك معرفة الوقت المناسب للغسيل؟

جمعت Pretty You London مجموعة من الأسئلة لتطرحها على نفسك لتحديد عدد المرات التي يجب أن تغسل فيها بيجاما.

هل تتعرق كثيرا؟، إذا كنت عرضة للتعرق فمن المحتمل أنك قد تحتاج إلى غسل البيجامة لفترة أطول من غيرها، بالإضافة إلى ذلك ضع في اعتبارك مقدار ملامسة بشرتك للبيجامة إذا كنت تتعرق لأن ذلك سيؤثر على عدد المرات التي تحتاج فيها إلى غسلها أيضًا.

 

هل تخطط لارتدائها للنوم؟، إذا كنت ستأكل وتنام وتعمل وتكرر ذلك فسيحتاجون إلى الغسيل كثيرًا، إذا اخترت ارتداء نفس البيجامات التي تسترخي فيها طوال المساء ثم ارتدتها للنوم، فستحتاج إلى غسلها بعد كل استخدام حيث من المحتمل جدًا أن تظهر زيوت الجسم والعرق والبكتيريا بشكل طبيعي. 

 

هل تعمل من المنزل؟، إذا كنت تعمل من المنزل بانتظام فهناك احتمال كبير أن تختار ارتداء ملابس الاسترخاء / البيجامات كملابس من اختيارك طوال اليوم لأنك تريد أن تظل مرتاحًا، يوصى بارتدائها ثلاثة إلى أربعة مرات قبل الحاجة إلى غسلها إذا كنت ترتديها في المتوسط ​​من سبع إلى ثماني ساعات خلال يوم العمل.

مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بكرداسة

البيجامات غسل البيجاما عدد مرات ارتداء البيجاما البكتيريا التعرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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