ليتوانيا تحث دول الاتحاد الأوروبى على طرد سفراء روسيا لديها

حث وزير خارجية ليتوانيا، جابرييليوس لاندسبيرجيس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللاتفية ريجا، بقية دول الاتّحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين دول البلطيق وموسكو منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا، حيث طردت ليتوانيا سفير موسكو لديها.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قال لاندسبيرجيس: "لا فائدة من وجود سفير، سفير روسي، في عاصمة أوروبية".

وأضاف: "البعثات الدبلوماسية الروسية "لم تعد، في معظم الحالات، مؤسّسة دبلوماسية، إنّها مؤسّسة دعائية، تتستّر على جرائم الحرب وتسوّق عمومًا لأجندة إبادة جماعية".

فرنسا تزود ليتوانيا بـ18 مدفع هاوتزر «قيصر»

وسبق وأعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن فرنسا وليتوانيا وقعتا عقدًا لتوريد 18 مدفع هاوتزر "قيصر" فرنسي إلى فيلنيوس.

وكتب الوزير على "تويتر": "بمناسبة زيارة وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس إلى باريس، وقعنا اتفاقية لتعزيز العلاقات الدفاعية بين فرنسا وليتوانيا".