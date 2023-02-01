باحث هندى: مصر لاعب مهم فى غرب آسيا وصوت مؤثر فى العالم العربى

قال باحث ودبلوماسي هندي سابق إن مصر لاعب مهم في غرب آسيا وصوت مؤثر في العالم العربي، والهند تدرك الأهمية الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية لمصر في المنطقة.

وقال اشوك سججانهار، عضو في المجلس التنفيذي ، معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية الباحث بمركز أنانتا أسبن ، وسفير سابق للهند في كازاخستان والسويد ولاتفيا، في مقال لصحيفة "فيرست بوست" الهندية بعنوان "كيف تمثل زيارة السيسي للهند بداية عهد جديد ونقطة فاصلة في العلاقات بين البلدين؟"، أن التفاهم الشخصي الذي تم التوصل إليه بين السيسي و رئيس الوزراء الهندي يمثل دفعة إضافية للعلاقات الثنائية في المستقبل.

واضاف تعد دعوة الهند للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضيف رئيسي في احتفالات الهند باليوم الجمهوري 74 دفعة كبيرة في علاقات الهند مع مصر ، وهي دولة مهمة ومؤثرة في العالم العربي تمتد عبر غرب آسيا والقارة الأفريقية.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع مصر بموقع استراتيجي لربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر عبر قناة السويس، وإن رمزية حضور الرئيس السيسي في يوم الجمهورية الهندية إلى جانب العلاقات الحميمة والعلاقة مع قيادة الهند، ولا سيما رئيس الوزراء ناريندرا مودي، هي مؤشر قوي على أن العلاقات بين البلدين من المقرر أن تنطلق بسرعة في المستقبل القريب جدًا.

وأصبحت زيارة الرئيس السيسي أكثر خصوصية لأنها المرة الأولى التي تتم فيها دعوة أي رئيس دولة مصري ليكون ضيف الشرف في احتفالات الهند بعيد الميلاد ، وكذلك أيضًا ، لأن البلدين يحتفلان بمرور 75 عامًا على التأسيس من علاقاتهم الدبلوماسية هذا العام.

والعلاقات بين الهند ومصر قديمة وتاريخية، فلقد تطور كلا البلدين من حضارات نابضة بالحياة وقديمة، في الآونة الأخيرة، كانت الهند ومصر بقيادة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو والرئيس جمال عبد الناصر على التوالي (جنبًا إلى جنب مع الرئيس جوزيب بروز تيتو من يوغوسلافيا والرئيس سوكارنو الإندونيسي) من مؤسسي حركة عدم الانحياز في الحرب الباردة حقبة.

كانت العلاقات بين البلدين متقاربة جدًا في الخمسينيات من القرن الماضي لدرجة أن الهند زودت مصر بالسلاح سراً أثناء أزمة السويس في عام 1956!

وظلت العلاقات بين البلدين راكدة لمدة 30 عامًا في الفترات السابقة، لكن تلقت العلاقات الثنائية دفعة كبيرة مع صعود الرئيس السيسي إلى السلطة في عام 2014، وزار الهند في أكتوبر 2015 لحضور منتدى الهند وأفريقيا عندما التقى بالرئيس آنذاك براناب موخيرجي ورئيس الوزراء مودي.

وزيارة السيسي كضيف رئيسي في يوم الجمهورية الهندية هي ثالث زيارة يقوم بها إلى الهند والرابعة لرئيس دولة مصري دون عودة رئيس الهند أو رئيس الوزراء إلى مصر.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء مودي مصر في مارس 2020 لكن الزيارة لم تتم بسبب جائحة كورونا، ودعا الرئيس السيسي خلال زيارته رئيس الوزراء مودي لزيارة مصر.

من المرجح أنه على الرغم من انشغالات رئيس الوزراء مودي بالانتخابات المحلية ورئاسة مجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون ، وما إلى ذلك ، فإنه سيجد الوقت لزيارة مصر خلال العام الحالي أو أوائل العام المقبل.

ويجب أيضًا أن نتذكر أن الرئيس السيسي من المرجح أن يزور الهند مرة أخرى في سبتمبر من هذا العام لحضور قمة مجموعة العشرين ، التي دعتها الهند إليها كدولة ضيفة.