عمرها 4300 سنة.. مجلة أمريكية تبرز أهمية الاكتشافات الأثرية الأخيرة بسقارة

أبرزت مجلة "لايف ساينس" الأمريكية العلمية أهمية الاكتشافات الأثرية الأخيرة بسقارة والعثور على أقدم مومياء فرعونية مغطاة بالذهب.

واكتشف علماء الآثار في مصر سلسلة من المقابر التي يعود تاريخها إلى حوالي 4300 عام في سقارة، بما في ذلك تابوت يحتوي على أقدم مومياء مصرية قديمة كانت مغطاة بالذهب.

كان للمقبرة التي حطمت الرقم القياسي تابوتًا مختومًا يحتوي على مومياء رجل تحدده الكتابة الهيروغليفية على أنها حكاشبس، وتم العثور على بقاياه مغطاة بالذهب.

وعندما تم فحص التابوت الحجري، وجد أنه مغلق تمامًا كما تركه المصريون القدماء منذ 4300 عام، وعندما تم رفع الغطاء، وجدنا مومياء رجل مغطاة بورق الذهب".

وأشار التقرير الى أن هذه هي أقدم مومياء مصرية معروفة لعلماء الآثار.

قال زاهي حواس عالم الآثار لـ Live Science في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هذه المومياء هي أقدم مومياء كاملة مغطاة بالذهب".

ويتفق العديد من علماء المصريات على أن مصر أصبحت موحدة حوالي عام 3100 قبل الميلاد ، عندما بدأت الدولة الفرعونية. ومع ذلك ، عاش البشر في المنطقة منذ 400000 عام، وهي أقدم مومياء محنطة في مصر ترجع إلى ما قبل الفراعنة. تشكل بقايا رجل وُضِع في جنين منذ حوالي 6000 عام. في هذه الأثناء ، قد تكون أقدم مومياء معروفة في العالم هي بقايا رجل عمرها 8000 عام تم العثور عليها في البرتغال.

وقال حواس إن المعلومات عن هيكاشيبس قليلة لكن يبدو أنه "كان ثريا"، و تم تحنيط مومياء حكاشبس بالطرق الاصطناعية وهي سليمة ومغطاة بالذهب.

و توجد مومياوات مصرية قديمة أقدم - مثل العديد من المومياوات التي يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام في موقع جبلين ، على بعد حوالي 25 ميلاً (40 كيلومترًا) جنوب طيبة القديمة (الأقصر حاليًا) - لكن هذه المومياوات غير مغطاة بالذهب.